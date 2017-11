Sydney – In der australischen Stadt Melbourne sind zwei Mexikaner wegen des mutmaßlichen Imports von über 300 Kilogramm Kokain festgenommen worden. Die Männer hätten die Drogen im Wert von 105 Millionen australischen Dollar (ca. 67 Mio. Euro) per Luftfracht eingeschleust, teilte die Polizei am Donnerstag mit. Die Drogen seien in für Kakao- und Kaffeepulver ausgelegten Paletten versteckt gewesen.

Es ist bereits der zweite große Drogenfund, den die Beamten in Australien im November machten. In einem Schiffsrumpf einer Jacht vor der Küste des Bundesstaats New South Wales entdeckten die Ermittler 700 Kilogramm Kokain im Marktwert von 245 Millionen australischen Dollar (ca. 156 Mio. Euro). Australische Behörden sprechen von einer „unersättlichen Nachfrage“ nach illegalen Substanzen. (dpa)