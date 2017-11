Kufstein – Mehrere Ladendiebstähle in Kufstein und in Saalfelden am Steinernen Meer in Salzburg beschäftigten im November die Polizei. Zwei in Tirol lebende Rumänen wurden von einem Kaufhausdetektiv nun wiedererkannt. Den Männern konnte bis dato zumindest je ein Ladendiebstahl in Tirol und Salzburg nachgewiesen werden. (TT.com)