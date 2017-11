Den Haag, Zagreb – Nach dem Suizid des bosnisch-kroatischen Kriegsverbrechers Slobodan Praljak im Gerichtssaal in Den Haag ist das Entsetzen groß. Viele Fragen blieben zunächst offen. Die Ermittler hätten tatsächlich Spuren von Gift entdeckt, teilte die niederländische Staatsanwaltschaft am Donnerstag in Den Haag mit. In der Heimat des Mannes wird getrauert.

Der 72 Jahre alte Praljak hatte am Mittwoch kurz nach seiner endgültigen Verurteilung zu 20 Jahren Gefängnis eine Flüssigkeit aus einer Art Flakon eingenommen. Er war später in einem Krankenhaus in Den Haag gestorben. Die niederländischen Ermittler hatten in dem Gefäß Spuren von Gift entdeckt. „Es handelt sich um einen chemischen Stoff, der für Menschen tödlich sein kann,“ sagte ein Sprecher der Staatsanwaltschaft. Welcher Stoff es war, sagte er nicht.

Noch ist unklar, wo das Gift herkam

Die Staatsanwaltschaft geht nun vor allem der Frage nach, wer Praljak das Gift besorgt hat und wie es in den Gerichtssaal kommen konnte. Ermittelt wird wegen „Beihilfe zum Suizid und Verstoßes gegen das Arzneimittelgesetz“.

Die Sicherheitskontrollen im Gericht und im Gefängnis sind streng und in etwa vergleichbar mit denen auf Flughäfen. Die genaue Todesursache ist noch nicht bekannt. In Kürze soll der Leichnam obduziert und toxikologisch untersucht werden.

Das UNO-Kriegsverbrechertribunal zum früheren Jugoslawien hatte Praljak und fünf andere ehemals hochrangige Vertreter der bosnischen Kroaten wegen schwerster Kriegsverbrechen im Bosnien-Krieg (1992 - 1995) schuldig gesprochen. Kroatien ist über das Urteil empört. Praljak wird dort von vielen als Held und Märtyrer verehrt.

Staatspräsidentin Kolinda Grabar-Kitarovic sagte, Praljaks Tod habe die Menschen in Kroatien tief getroffen. Sie warf dem Tribunal am Donnerstag vor, seine Aufgabe nicht erfüllt zu haben. „Kroatien war nicht der Aggressor, sondern hat das meiste für das Überleben Bosnien-Herzegowinas als Staat getan“, sagte Grabar-Kitarovic.

„Gericht hat Aufgabe nicht erfüllt“

„Die Kriegsgräuel in Kroatien und Bosnien haben den gleichen Ausgangspunkt im verbrecherischen Regime von Slobodan Milosevic gehabt. Das Haager Gericht hat seine Aufgabe nicht erfüllt, weil dieser historische Fakt nicht erkannt oder bewusst vernachlässigt wurde“, sagte die Präsidentin. Das UNO-Tribunal sei zum „politischen Schiedsrichter“ geworden.

Das kroatische Parlament hielt im Gedenken eine Schweigeminute. In einer gemeinsamen Erklärung kritisierten die Parteien das Urteil als ungerecht und inakzeptabel. Es ignoriere „historische Fakten und Beweise“. Der Suizid Praljaks sei ein Symbol für die Ungerechtigkeit des Urteils.

Die gespaltenen Reaktionen auf den dramatischen Freitod zeigten sich besonders in der bosnischen Stadt Mostar. Kroatische Bewohner der Stadt stellten Hunderte von Kerzen auf. Dagegen blieb es im muslimischen Teil dunkel.

Die UNO-Richter hatten den damaligen Militärchef der bosnischen Kroaten auch für die Zerstörung der alten osmanischen Brücke von Mostar im November 1993 schuldig gesprochen. Die zerstörte Brücke von Mostar war zu einem Symbol des Krieges geworden. (APA/dpa)