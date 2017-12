Ein bislang Unbekannter gelangte in Neustift in den Besitz einer Geldtasche. Darin befanden sich ein mittlerer dreistelliger Geldbetrag und zwei Bankomatkarten. Die Besitzerin hatte auch die Codes in der Geldtasche. Bei insgesamt vier Versuchen konnte der Täter so einen niedrigen vierstelligen Eurobetrag abheben. (TT.com)