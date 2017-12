Innsbruck – Ein vermeintlich harmloser Grund ließ am Samstagabend in einer Innsbrucker Wohnung die Emotionen so richtig hochkochen: Zwei afghanische Männer im Alter von 22 und 23 Jahren waren sich dort laut Polizei wegen einer Couch in die Haare geraten.

Plötzlich zückte der 23-Jährige ein Messer und ging auf seinen Kontrahenten los. Dieser wehrte sich heftig mit den Fäusten. Das Ende vom Lied: Der jüngere Afghane musste mit Verletzungen unbestimmten Grades in die Klinik Innsbruck eingeliefert werden. Sein Landsmann wurde bei einem Faustschlag ins Gesicht ebenfalls unbestimmten Grades verletzt. (TT.com)