Die Potsdamer Polizei und Staatsanwaltschaft wollen am Nachmittag auf einer Pressekonferenz über den aktuellen Ermittlungsstand nach dem Bombenalarm am Potsdamer Weihnachtsmarkt informieren. Dies teilte ein Polizeisprecher am Sonntag mit.

Es werde weiter in alle Richtungen ermittelt. Allerdings gelte die Aussage vom Samstag, dass vermutlich nicht der Weihnachtsmarkt Ziel eines Anschlags gewesen sei. Am Freitag hatte ein Postbote ein Paket bei einem Apotheker gleich neben dem Weihnachtsmarkt abgegeben. In der Sendung befand sich unter anderem ein sogenannter Polenböller. (dpa)