Innsbruck – Bis zu zehn Angreifer attackierten in der Nacht auf Sonntag einen 22-Jährigen in einem Innsbrucker Nachtclub. Die Täter schlugen den Tiroler nieder, traten mit voller Wucht gegen den Kopf und den Oberkörper des Opfers. Der Innsbrucker wurde dabei so schwer verletzt, dass er in der Klinik operiert werden musste.

Die Polizei konnte im Laufe des Sonntags drei der sieben bis zehn Angreifer ausforschen. Es handelt sich um 20, 23 und 24 Jahre alte Männer, die vermutlich aus Ex-Jugoslawien stammen. Die Fahndung nach den anderen Tätern läuft noch. (TT.com)