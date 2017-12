St. Johann – Am helllichten Tag stiegen Unbekannte am Sonntag zwischen 13.45 und 18.25 Uhr in das Gästezimmer eines Hotels in St. Johann ein. Dort brachen sie noch eine Tür auf und durchsuchten mehrere Räume.

Die Einbrecher konnten einen Möbeltresor mit Schmuck, zwei PC, einen Bildschirm und einen Typenschein erbeuten. Sie wickelten alles zusammen in ein Tischtuch ein und nahmen sie mit. Der Schaden liegt im hohen vierstelligen Eurobereich. Die Polizei bittet um Hinweise. (TT.com)