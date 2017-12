Endingen, Innsbruck – Den Mord an der deutschen Joggerin Carolin G. hat der 40-jährige Rumäne zu Prozessauftakt in Endingen gestanden. Zum Fall Lucile, der ermordeten Austauschstudentin in Kufstein, schweigt sich der Angeklagte bislang aber aus, auch wenn die Spurenlage relativ eindeutig ist und die beiden Fälle starke Parallelen aufweisen.

Genau über diese Ähnlichkeiten werden heute beim Prozess in Endingen zwei Rechtsmediziner und ein Kriminalbeamter aus Tirol sprechen. Wegen des Mordes an Lucile ist der rumänische Fernfahrer in Tirol bisher noch nicht angeklagt worden, das passiert erst, wenn er in Endingen rechtskräftig verurteilt worden ist.

Die Richter in Deutschland interessieren sich aber dennoch für den Fall in Kufstein – auch um mehr über die Persönlichkeit des Fernfahrers zu erfahren. Dieser hatte sich am ersten Prozesstag als depressiv bezeichnet, der Mord an Carolin sei aus „Aggression“ geschehen, nicht aus sexuellem Verlangen. Trotzdem hat er sein Opfer, nachdem er es niedergeschlagen hatte, vergewaltigt und getötet. „Mit mehreren wuchtigen Schlägen“, wie Oberstaatsanwalt Tomas Orschitt ihm am ersten Prozesstag vorwarf. Getötet hat er sein Opfer vermutlich mit einer Eisenstange – und diese war auch ausschlaggebend dafür, dass die deutschen Kollegen nach dem Mord mit den Ermittlern in Tirol Kontakt aufnahmen. Denn in Kufstein war zwei Jahre zuvor ein ähnlicher Mord passiert, das Opfer war ebenfalls mit einer Eisenstange erschlagen worden, es gab Hinweise auf ein Sexualdelikt.

Durch die Zusammenarbeit zwischen deutscher und Tiroler Polizei kam schließlich auch der große Durchbruch, DNA-Abgleiche erzielten Treffer, die Schlinge zog sich immer mehr zu – bis der rumänische Fernfahrer schließlich im Sommer 2017 gefasst werden konnte. (TT.com)