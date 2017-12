Endingen, Innsbruck – Auch wenn es im Mordprozess von Freiburg eigentlich um die getötete Carolin G. aus Endingen geht, die im vorigen Herbst von einem rumänischen Fernfahrer vergewaltigt und ermordet worden war, so interessiert sich das Gericht heute, am vierten Prozesstag, auch für den mutmaßlichen zweiten Mord, den der 40-jährige Angeklagte 2014 in Kufstein verübt haben soll: Der Mord an der damals 20-jährigen Austauschstudentin Lucile.

Bereits vor der Zeugenaussage der Tiroler Ermittler ließ der Emmendinger Kriminalpolizist Christian Bender am Vormittag aufhorchen, wie TT-Redakteur Marco Witting aus Endingen berichtet.

Video aus Kufstein rund um den Lucile-Mord

Bender präsentierte von der Tiroler Polizei zur Verfügung gestelltes Videomaterial von dem Zeitraum rund um den Lucile-Mord. Die Aufnahmen stammen aus einem Lkw-Logistikpark in der Festungsstadt. Dort fuhr ein Lkw, mit dem der 40-jährige zum damaligen Zeitpunkt unterwegs war, am 11. Jänner nachmittags ein, und blieb bis zum übernächsten Tag dort stehen. Lucile wurde in der Nacht des 12. Jänners an der Innpromenade in Kufstein erschlagen und vermutlich vergewaltigt. Der Logistikpark befindet sich rund 20 Gehminuten vom Ort des Mordes entfernt.

Auf den Videoaufnahmen ist auch der Lenker zu sehen, allerdings nicht genau, weil die Kamera nur die Beifahrerseite des Lkw erfasste. Dennoch könnte der Betroffene genau in das Profil passen, ist Bender überzeugt.

„Es gab zumindest drei heftige Gewalteinwirkungen mit einem länglichen Gegenstand“, sagte Marion Pavlic, Gerichtsmedizinerin aus Innsbruck, in ihrer Aussage am Montagnachmittag. Die Medizinerin hat die Leiche der getöteten französischen Studentin noch am Tag des Mordes obduziert.

Man diagnostizierte „massive Kopfverletzungen“ nach „stumpf-mechanischen“ Einwirkungen. Mit einer Waffe, die später von Tauchern im Inn gefunden wurde. „Ein Glücksfall“ wie ein Tiroler Lka-Ermittler erklärte, der am Nachmittag ebenfalls einvernommen wurde. Das deutsche Gericht war auf der Suche nach Parallelen zum Mordfall in Freiburg.

Angeklagter schweigt zu Lucile-Mord

Der Mord an Carolin und Lucile weist viele Parallelen auf, für die Ermittler gibt es keine Zweifel, dass der 40-Jährige in beiden Fällen der Täter ist. Er selbst hat hingegen nur in Endingen ein Geständnis abgelegt. Gegenüber einem psychiatrischen Gutachter soll er aber auch die Tat in Kufstein gestanden haben. Er hatte sich am ersten Prozesstag als depressiv bezeichnet, der Mord an Carolin sei aus „Aggression“ geschehen, nicht aus sexuellem Verlangen.

Trotzdem hat er sein Opfer, nachdem er es niedergeschlagen hatte, vergewaltigt und getötet. „Mit mehreren wuchtigen Schlägen“, wie Oberstaatsanwalt Tomas Orschitt ihm vorwarf. Getötet hat er sein Opfer vermutlich mit einer Eisenstange – und diese war auch ausschlaggebend dafür, dass die deutschen Kollegen nach dem Mord mit den Ermittlern in Tirol Kontakt aufnahmen. Denn in Kufstein war zwei Jahre zuvor mit dem Fall Lucile ein ähnlicher Mord passiert.

Durch die Zusammenarbeit zwischen deutscher und Tiroler Polizei kam schließlich auch der große Durchbruch, DNA-Abgleiche erzielten Treffer, die Schlinge zog sich immer mehr zu – bis der rumänische Fernfahrer schließlich im Sommer 2017 gefasst werden konnte.

Zu einem offiziellen Geständnis im Mordfall Lucile hat ihn das allerdings immer noch nicht bewogen. Auch während der Video-Präsentation zeigte er keinerlei Regung. „Er hat die ganze Zeit über nur nach unten geschaut“, erzählt Witting.

Zeugin: „Ehefrau wusste von Mord in Kufstein“

Mit Spannung wird die Klärung der Frage erwartet, wie die Richter mit dem Hilfsbeweisantrag der Nebenklage umgehen. Der Anwalt der Eltern und des Bruders von Carolin hatte am Freitag beantragt, dass auch die Ehefrau des mutmaßlichen Mörders, die in Rumänien lebt, als Zeugin geladen wird. Hintergrund war eine Zeugenaussage, wonach die Ehefrau über den Mord in Kufstein Bescheid gewusst haben soll. Sie soll ihren Mann vor anderen massiv beleidigt haben. Laut Zeugen sei das nur möglich gewesen, weil sie gegen ihn irgendetwas in der Hand hatte. (mw, rena)