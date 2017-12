Kiel — Eine Bombendrohung gegen eine Schule sorgte am Montagvormittag in der deutschen Stadt Kiel für Aufregung.

Aktuell: Käthe-Kollwitz-Schule in Kiel nach Drohung geräumt. Wir beginnen mit der Absuche. Näheres folgt. pic.twitter.com/hvMR3Rnh3y

Gegen 7.45 Uhr wurde die Drohung gegen die Käthe-Kollwitz-Schule ausgesprochen, sofort wurde das Gebäude geräumt, Spezialkräfte der Polizei rückten an. Mit speziell ausgebildeten Suchhunden wurde das Gymnasium abgesucht, mehrere Straßen wurden gesperrt. Eine erste Durchsuchung verlief ohne Ergebnis.

Noch während die Ermittler an der Schule zu Gange waren, wurde in einem benachbarten Seniorenheim Alarm geschlagen: Ein verdächtiges Paket sorgte für Unruhe — erst am Wochenende hatte ein ähnliches Erpresser-Paket in Potsdam für eine Evakuierung des Weihnachtsmarktes geführt.

Neue Lageentwicklung: In einem benachbarten Seniorenheim ist ein Paket aufgefunden worden. Der Kampfmittelräumdienst ist eingesetzt und untersucht aktuell. pic.twitter.com/q2kVNkHHYm

Im Seniorenheim konnten die Spezialkräfte der Polizei allerdings schon nach kurzer Zeit Entwarnung geben: Der Inhalt des Päckchens erwies sich als harmlos. Und auch in der Schule wurde der Polizeieinsatz mittlerweile endgültig beendet.

Die zweite Suche im Gebäude verlief ebenfalls negativ. Die Suche nach dem Urheber der Bombendrohung steht nun im Zentrum der Ermittlungen.



Entwarnung, die zweite: Absuche des Schulbegäudes negativ. Unser Einsatz vor Ort ist beendet. Wir versuchen, den Urheber der Bombendrohung zu ermitteln. Die Schule informiert auf ihrer Homepage, zu welchem Zeitpunkt die Schüler ihre Sachen abholen können. pic.twitter.com/oGwLwGEk0J

