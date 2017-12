Zürich/Wien – In der Schweizer Stadt Zürich ist in der Vorwoche ein 36-jähriger Österreicher wegen der Drohung mit einem Amoklauf festgenommen worden. Die dortige Kantonspolizei war am Donnerstagnachmittag per WhatsApp auf einen Facebook-Eintrag des Touristen hingewiesen worden. Darin äußerte der Mann konkret, dass er in Zürich einen Amoklauf durchführen werde, hieß es am Montag in einer Aussendung.

Die Kriminalisten leiteten sofort Ermittlungen zu dem vorerst unbekannten Facebook-Poster ein. Er wurde von den Fahndern identifiziert und im Hauptbahnhof Zürich gefasst. Der 36-Jährige war allein auf Reisen, hieß es auf Anfrage der APA bei der Kantonspolizei Zürich.

Wegen „Schreckung“ angezeigt

Zu den Hintergründen der Drohung waren keine näheren Details bekannt. „Nach ersten polizeilichen Ermittlungen kann davon ausgegangen werden, dass der Mann seine Drohung nicht wahr machen wollte“, teilte die Polizei jedoch in der Aussendung weiter mit.

Der Beschuldigte wurde der Staatsanwaltschaft zugeführt, sagte ein Sprecher der Kantonspolizei zur APA. Gegen den Österreicher werde nach dem Schweizerischen Strafgesetzbuch wegen „Schreckung der Bevölkerung“ ermittelt. Wer die Bevölkerung „durch Androhen oder Vorspiegeln einer Gefahr für Leib, Leben oder Eigentum in Schrecken versetzt“, ist demnach mit Haft von bis zu drei Jahren oder einer Geldstrafe zu belegen.

Bereits am Mittwoch war die Schweizer Polizei laut der Aussendung darüber informiert worden, dass ein anderer Mann in einer geschlossenen Facebook-Gruppe Andeutungen gemacht habe, die auf einen möglichen Amoklauf schließen lassen. Der junge Täter wurde im Kanton Aargau ausfindig gemacht und zu Hause kontrolliert. Eine Ausführung der angedrohten Tat wurde auch in diesem Fall ausgeschlossen. (APA)