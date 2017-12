Ischgl – Entweder sehr vergesslich oder sehr dreist waren am Wochenende drei vermeintliche Wintersportler in einem Geschäft in Ischgl: Die bisher unbekannten Männer liehen sich diverse Sportartikel aus – sie legten dem Verkaufspersonal dazu eine rumänische ID-Karte vor.

Bis jetzt wurden die Wintersportgeräte allerdings nicht wieder zurückgebracht. Der dadurch verursachte Schaden dürfte ein paar Tausend Euro hoch sein.

Die Polizei veröffentlichte nun Bilder aus der Überwachungskamera und hofft so, Hinweise auf die Täter zu erhalten.

Gestohlen wurden ein Paar Skischuhe der Marke Fischer, ein Burton-Snowboard, ein Snowboard sowie Snowboardhandschuhe der Marke Head sowie ein paar Salomon-Snowboardhandschuhe. Die Polizeiinspektion Ischgl (Tel.: 059133/7421) nimmt Hinweise entgegen. (TT.com)