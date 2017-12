Kundl – Süße Beute machten Betrüger vergangene Woche: Eine Kundler Transport-Firma vermisst zwei Lkw-Ladungen Schokolade. Die 66 mit der süßen Fracht beladenen Paletten wurden von einer tschechischen Subfirma in Vorarlberg abgeholt, kamen aber nie am vereinbarten Ziel in Belgien an. Laut Polizei liegt der Schaden im sechsstelligen Bereich. (TT.com)