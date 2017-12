Freiburg – Im Prozess um den Sexualmord an der 27 Jahre alten Joggerin Carolin G. in Endingen bei Freiburg hat sich der psychiatrische Gutachter für eine Sicherungsverwahrung ausgesprochen. Es bestehe Wiederholungsgefahr, sagte der Sachverständige Peter Winckler am Dienstag vor dem Landgericht Freiburg. Zudem sei der Mann voll schuldfähig.

Der Psychiater hat laut einem Bericht der Badischen Zeitung drei lange Gespräche mit dem Angeklagten geführt, insgesamt zehn Stunden lang. Diese seien schwierig gewesen, der Rumäne habe sich nicht mitteilen wollen. Die Tat habe er so geschildert, als habe ein anderer sie begangen, schilderte Winckler.

Der angeklagte 40-jährige Lastwagenfahrer aus Rumänien hatte zum Prozessauftakt ein Geständnis abgelegt. Die 27-jährige Carolin war Anfang November vergangenen Jahres in einem Wald in den Weinbergen von Endingen vergewaltigt und getötet worden.

Problematische Kindheit

Zu der Vergewaltigung hatte der Rumäne angegeben, sich nicht daran erinnern zu können. Er sei betrunken und aggressiv gewesen. Laut dem psychiatrischen Gutachter liegen bei dem Rumänen keine Hinweise auf eine psychische Störung vor, er weise aber „schizoide Persönlichkeitsakzentuierungen“ auf. Winckler verwies in diesem Zusammenhang auch auf die Kindheit des Angeklagten: Die Mutter war Alkoholikerin, der Vater nie für die Kinder da. „Das sind Dinge, die in der Seele eines jungen Menschen Spuren hinterlassen“, so der Experte laut Badischer Zeitung. So habe der Angeklagte einen schädlichen Alkoholmissbrauch entwickelt, was er auch selbst zum Prozessauftakt zugegeben hatte. Grund für eine Schuldminderung am Tag des Mordes von Carolin, an dem der Mann stark betrunken gewesen sein will, sei das allerdings nicht, erklärte Winckler weiter.

Auf das sexuelle Verhalten des Angeklagten angesprochen, ließ der Gutachter aufhorchen. Der 40-jährige Rumäne hatte sexuelle Motive bei dem Mord an Carolin abgestritten, der Psychiater zeichnete hingegen ein anderes Bild. Er erklärte vor Gericht, dass es deutliche Anhaltspunkte für eine „problembehaftete sexuelle Identität“ beim Angeklagten gebe. Das Abstreiten sexueller Motive sei deshalb sehr kritisch zu hinterfragen, denn sowohl bei Carolin als auch bei Lucile waren deutliche Hinweise auf sexuellen Missbrauch festgestellt worden. Die Opfer habe der Fernfahrer nur auf einen Objektcharakter reduziert, weshalb der Gutachter auch von einer hochgradigen Gefährlichkeit ausgeht. „Mich würde überhaupt nicht überraschen, wenn es noch weitere Leichen gäbe“, so Winckler im Zeugenstand.

Details zum Mordfall Lucile

Am Montag hatten Ermittler grausame Details zum ebenfalls dem Rumänen angelasteten Mordfall in Kufstein bekannt gegeben. Auch die damals 20-jährige Französin soll der Angeklagte im Jänner 2014 vergewaltigt haben. Erstmals wurden Videoaufzeichnungen präsentiert, die den Verdächtigen in der Nähe des Tatortes in Kufstein zeigen könnten. Der Lkw, mit dem er damals unterwegs war, wurde bei einem Logistikpark in Kufstein gefilmt.

Außerdem soll der Rumäne den Mord gegenüber einem psychiatrischen Gutachter gestanden haben. Eine Zeugin hatte vor dem Wochenende ausgesagt, dass auch die Ehefrau des Angeklagten in Rumänien von dem Mord in Kufstein gewusst haben soll. Sie habe ihn damit wohl unter Druck gesetzt, schilderte die Zeugin vor Gericht.

Der Mann wurde im Juni diesen Jahres in Endingen nach erfolgreicher Zusammenarbeit zwischen deutscher und Tiroler Polizei festgenommen. Ein Urteil soll voraussichtlich am 22. Dezember fallen. Wann es danach in Tirol wegen des Mordfalls Lucile zu einem Verfahren kommt, ist derzeit noch offen. (rena/dpa)