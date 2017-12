Freiburg – Im Prozess um den Sexualmord an der 27 Jahre alten Joggerin Carolin G. in Endingen bei Freiburg hat sich der psychiatrische Gutachter für eine Sicherungsverwahrung ausgesprochen. Es bestehe Wiederholungsgefahr, sagte der Sachverständige Peter Winckler am Dienstag vor dem Landgericht Freiburg. Zudem sei der Mann voll schuldfähig.

Der angeklagte 40-jährige Lastwagenfahrer aus Rumänien hatte zum Prozessauftakt ein Geständnis abgelegt. Die 27-jährige Frau war Anfang November vergangenen Jahres in einem Wald in den Weinbergen von Endingen vergewaltigt und getötet worden.

Zu der Vergewaltigung hatte der Rumäne angegeben, sich nicht daran erinnern zu können. Er sei betrunken und aggressiv gewesen.

Am Montag hatter Ermittler grausame Details zum ebenfalls dem Rumänen angelasteten Mordfall in Kufstein bekannt gegeben. Auch die damals 20-jährige Französin soll der Angeklagte im Jänner 2014 vergewaltigt haben. Erstmals wurden Videoaufzeichnungen präsentiert, die den Verdächtigen in der Nähe des Tatortes in Kufstein zeigen könnten. Der Lkw, mit dem er damals unterwegs war, wurde bei einem Logistikpark in Kufstein gefilmt.

Außerdem soll der Rumäne den Mord gegenüber einem psychiatrischen Gutachter gestanden haben. Eine Zeugin hatte vor dem Wochenende ausgesagt, dass auch die Ehefrau des Angeklagten in Rumänien von dem Mord in Kufstein gewusst haben soll. Sie habe ihn damit wohl unter Druck gesetzt, schilderte die Zeugin vor Gericht.

Der Mann wurde im Juni dieses Jahres in Endingen nach erfolgreicher Zusammenarbeit zwischen deutscher und Tiroler Polizei festgenommen. Ein Urteil soll es noch vor Weihnachten geben. Wann es danach in Tirol wegen des Mordfalls Lucile zu einem Verfahren kommt, ist derzeit noch offen. (TT.com/dpa)