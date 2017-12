Wegen schwerer Nötigung musste sich gestern ein Unterländer Wirt am Landesgericht verantworten – und wurde freigesprochen. Der Gastronom hatte an einem August-Abend eine Pistole auf mehrere herannahende Asylwerber gerichtet. Grund: Der Mann wollte gerade mit vier Losungen über 8000 Euro im Dunkeln das Lokal verlassen und fürchtete sich vor den herannahenden Afrikanern. Für Richter Günther Böhler ein so genannter (straffreier) „Putativ-Irrtum“ für eine Notwehr: „Es hat nachweislich schon Überfälle auf Sie gegeben. Deshalb durften Sie in dieser Situation besorgt sein. Zum reinen Vertreiben von Leuten dient aber eine Pistole nicht!“

Ein unglücklicher Stoß, der bei einem schwerbetrunkenen Discogast einen Schädelbruch zur Folge hatte, brachte einem Türsteher gestern 1120 Euro Strafe wegen fahrlässiger Körperverletzung ein. (fell)