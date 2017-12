Rosenheim – Die aufgeschlitzte Plane eines Sattelaufliegers auf einem Güterzug machte gestern Mittag die Besatzung eines Bundespolizeihubschraubers in Bayern stutzig. Die Beamten ließen beim Bahnhof Rosenheim schließlich den Zug stoppen und öffneten die Verplombung des Aufliegers. Dort entdeckten sie insgesamt 23 Personen aus Afrika – 20 Männer und drei Frauen, eine davon schwanger. Sie hatten die Oberseite der Lkw-Plane aufgeschnitten und sich im Inneren zwischen der Ladung versteckt. Wie die Bundespolizei mitteilte, war der Zug von Verona kommend in Richtung Köln unterwegs, die 23 Migranten sind demnach über den Brenner durch Tirol und Kufstein nach Bayern gelangt. Die teilweise unterkühlten Personen wurden zunächst in Containern der Bundespolizei am Bahnhofsvorplatz versorgt und anschließend in die Dienststelle gebracht. Laut Auskunft der Pressestelle der Bundespolizei handelt es sich bei den Personen um zehn Migranten aus Nigeria, fünf aus Kamerun, vier aus Sierra Leone und drei aus Guinea. Eine Person kommt aus Liberia. Trotz der Kontrollen an der Brennerstrecke werden immer wieder Migranten auf Güterzügen in Bayern entdeckt. (TT, np)