Pfunds – Mit einer Beißattacke hat sich am Dienstagabend ein Mann (28) in Pfunds seiner Festnahme widersetzt. Der 28-Jährige ließ sich zu Ladenschluss im örtlichen M-Preis-Supermarkt einsperren, wohl, um eine Straftat zu begehen.

Gegen 19.30 Uhr löste er aus Versehen den Alarm aus, was ein Anrücken der Polizei nach sich zog. Der Mann hatte es offenbar eilig und wollte das Geschäft schnellstmöglich verlassen. Als eine Angestellte die Tür aufschloss, machte ihm die Polizei aber einen Strich durch die Rechnung. Sie hielten den 28-Jährigen auf, doch er zeigte sich wenig kooperativ. Weder gab er seinen Namen, noch seinen Wohnsitz bekannt, weshalb die Beamten die Handschellen zückten. Das brachte den Polen derart in Rage, dass er einem der Polizisten in den linken Unterarm biss und unbestimmten Grades verletzte. Der 28-Jährige wird angezeigt. (TT.com)