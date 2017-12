Mils – Zwischen Mittwochabend und Donnerstagfrüh brachen Unbekannte in zwei Firmengebäude in Mils ein. Zwischen 18 Uhr am Mittwoch und 7 Uhr am Donnerstag verschafften sich die Täter Zutritt zu den Büroräumlichkeiten. In ersten Fall erbeuteten sie einen zweistelligen Eurobetrag, aus dem zweiten Büro stahlen sie einen Möbeltresor. Die Summe des Schadens steht noch nicht fest. (TT.com)