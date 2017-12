Reutte – Ein Einbrecher gelang am 7. oder 8. Dezember durch teilweise unversperrte Hauseingangstüren in insgesamt sechs Mehrparteienwohnhäuser in Reutte. In einem Fall wurde laut Polizei die Eingangstüre aufgehebelt. Der 18-jährige Pole soll insgesamt 15 Kellerabteile aufgebrochen haben. Der Mann ist nicht geständig. Das Diebesgut konnte aber sichergestellt und eindeutig zugeordnet werden, teilte die Polizei mit. (TT.com)