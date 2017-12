Reutte – Bislang Unbekannte gelangten in der Nacht auf Freitag durch teilweise unversperrte Hauseingangstüren in insgesamt sechs Mehrparteienwohnhäuser in Reutte. In einem Fall wurde laut Polizei die Eingangstüre aufgehebelt. Die Täter brachen insgesamt 15 Kellerabteile auf und durchsuchten diese. Laut derzeitigem Ermittlungsstand ist noch nicht klar, ob auch Gegenstände gestohlen wurden. Die Polizei bittet unter 059133/50-100 um Hinweise. (TT.com)