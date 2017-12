Innsbruck – Weil ein Bursche in der Nacht auf Samstag in der Amraser Straße vor einem Lokal mit einer Waffe herumfuchtelte, meldeten sich gleich mehrere Anrufer bei der Polizei. Als die Beamten kurze Zeit später vor Ort eintrafen, stellte sich schnell heraus, dass es sich bei dem Betroffenen um einen 19-jährigen gebürtigen Serben handelte. Als der junge Mann, der in Österreich wohnt, die Polizisten sah, wollte er die Flucht ergreifen.

Von diesem Vorhaben nahm er allerdings Abstand, als er lautstark aufgefordert wurde, stehen zu bleiben. Der 19-Jährige zog die Waffe aus seinem Hosenbund und ließ sie fallen. Eine zweite Polizeistreife rückte an und der Serbe wurde daraufhin festgenommen.

Bei seinem Verhör auf der Polizeiinspektion Bahnhof stellte sich heraus, dass er mit einer Schreckschusspistole hantiert hatte – diese war geladen. Außerdem fand die Polizei Suchtmitteltabletten bei ihm.

Neben dem 19-Jährigen wurde auch ein 17-jähriger Tiroler verhaftet, der zuvor angegeben hatte, dass er die Waffe an den Serben weitergegeben hatte. Beide werden auf freiem Fuß angezeigt. Verletzt wurde bei dem Einsatz niemand. (TT.com)