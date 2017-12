Innsbruck – Am Sonntagabend sprengten Unbekannte auf einer Innsbrucker Baustelle ein Toilettenhäuschen. Gegen 19.55 Uhr kam es in dem mobilen WC in der Hörtnaglstraße zur Explosion. Der Knall wurde von etlichen Anrainern wahrgenommen und gemeldet. An der Toilettenkabine entstand Totalschaden, verletzt wurde niemand. Um welches Sprengmittel es sich handelte, ist noch unklar. Die Polizeiinspektion Hötting (Tel: 059133 / 7582-100) bittet um zweckdienliche Hinweise. (TT.com)