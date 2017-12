Dölsach – In der Nacht auf Sonntag mache sich eine unbekannte Täterschaft an einem Wildgehege in Dölsach zu schaffen. Zwischen 22 Uhr und 8 Uhr am Sonntagmorgen wurde der Drahtzaun des Rotwildgeheges auf einer Länge von drei Metern aufgeschnitten. Insgesamt zehn Zuchttiere konnten das Gehege entlassen, nur eines der Tiere fand von selbst den Weg zurück.

Durch den Verlust der Zuchttiere liegt die Schadenshöhe im oberen vierstelligen Eurobereich. Die Polizei bittet um zweckdienliche Hinweise. (TT.com)