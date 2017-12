Wals-Himmelreich – Weil er in der Nacht auf Sonntag aus einem Lokal in Wals-Himmelreich (Flachgau) geschmissen worden war, hat ein 23-Jähriger rot gesehen. Er zerschlug zuerst die gläserne Eingangstür der Bar, zog dann eine Gaspistole und schoss mehrmals hinein. Mindestens zwei Besucher, die aus dem Gebäude flüchteten, verletzten sich an Glasscherben, berichtete die Polizei.

In Panik wollten die Gäste des Lokals ins Freie stürmen. Die beiden Verletzten erlitten durch am Boden liegende Glasscherben Schnitte an Händen und Beinen. Der 23-Jährige konnte noch an Ort und Stelle festgenommen werden. Ein vorläufiges Waffenverbot wurde ausgesprochen. Die Beamten brachten den Mann in das Polizeianhaltezentrum. (APA)