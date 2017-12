Von Wolfgang Otter

Wörgl, Kundl – Der Wirbel um die illegal im Wörgler Gewerbepark entlang der Nordumfahrung parkenden Lkw geht weiter. Jetzt greift dieses Problem auch auf die benachbarte Gemeinde Kundl über, wie der dortige Vizebürgermeister Michael Dessl erklärt. Laut ihm entstehen regelmäßig „illegale Abstellflächen“ entlang der Zufahrt zum Terminal und in weiterer Folge im Kundler Gewebegebiet Ost, das vis-à-vis vom Wörgler Gewerbepark liegt.

„Zum wiederholten Mal wird die Gemeinde Kundl gezwungen, ein Problem, welches ausschließlich die Wörgler Gemeinde verursacht hat, zu lösen“, spielt er auf das Hochwasserschutzprojekt an, durch das die Wörgler Gewerbeflächen aus der roten Zone fallen würden. Kundl habe nun reagiert: „In der letzten Gemeinderatssitzung haben wir einstimmig das Parkverbot im Bereich Terminalzufahrt und Gewerbegebiet Kundl Ost, Geh- und Radweg, beschlossen“, sagt Dessl. Diese Maßnahmen gelte es nun nach Verordnung der Bezirkshauptmannschaft Kufstein gesetzlich zu überwachen.

„Aus der Bevölkerung wird uns auch gemeldet, dass in den Abendstunden Autos mit ausländischen Kennzeichen den Bereich der Lkw-Abstellplätze offenbar nützen, um ihre Geschäfte zu machen. Handelt es sich dabei um illegale Prostitution?“, fragt sich Vizebürgermeister Dessl. Kurzfristig fordern die Kundler daher vermehrte Polizeikontrollen in diesem Bereich.

„Die schwarz-grüne Transitverkehrspolitik hat in Tirol bisher komplett versagt. Im Bezirk Kufstein fühlt sich politisch offenbar auch niemand mehr verantwortlich, seitdem Landtagsabgeordneter Alois Margreiter als ÖVP-Verkehrssprecher zurückgetreten ist. Auf alle Fälle werden wir diese inakzeptable Situation nicht dulden und im Auge behalten, wenn nötig, werden wir über weitere Konsequenzen, wie etwa Straßensperren, nachdenken“, erklärt der Kundler Kommunalpolitiker weiter.

Wörgls Bürgermeisterin Hedi Wechner weist die Kritik Dessls an Land und Stadt entschieden zurück: „Vizebürgermeister Michael Dessl sollte sich mit den Gesetzen der EU und denen des Freistaates Bayern auseinandersetzen. Zudem soll er sich die Bemühungen des Landes Tirol wie die Blockabfertigung um Eindämmung des Lkw- Schwerverkehrs vor Augen führen. Es wäre sinnvoller, in gemeinsamen Bestrebungen und in Kooperation Änderungen zu erreichen, als die Stadtgemeinde Wörgl zu attackieren. Denn auch in diesem Fall nützt eine Stammtisch-Rhetorik keinem.“