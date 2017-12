In einem Hotel in Ischgl verursachten Unbekannte in der Nacht auf den 9. Dezember einen hohen Schaden. Wie die Polizei am Montag bekannt gab, konsumierten die Täter zwischen 0.50 Uhr und 2.30 Uhr Getränke und bezahlten anschließend nicht. Zudem ließen die Täter einen Dekorationsgegenstand mitgehen. Der Schaden fiel schließlich vierstellig aus. (TT.com)