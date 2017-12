Innsbruck – In Innsbruck war die Polizei Montagabend im Großeinsatz. Vorerst unbestätigten Meldungen zufolge wurden binnen kurzer Zeit drei Raubüberfälle begangen. Erst gegen 18.30 Uhr beim Christkindlmarkt am Marktplatz, später dann im Einkaufszentrum West und schließlich bei einem Supermarkt am Fürstenweg.

Die Täter sollen mit Schreckschusspistolen bewaffnet gewesen sein. Es soll auch kurzzeitig eine Person als Geisel genommen worden sein. Die Polizei wollte sich erst „aus ermittlungstaktischen Gründen“ nicht näher äußern.

Nun bestätigte die Polizei, dass gegen 19.15 Uhr ein unbekannter Täter in das Einkaufszentrum trat, einen Schuss aus einer Faustfeuerwaffe abgab und mit Bargeld aus dem Gebäude flüchtete. Kurz darauf sei ein ebenfalls unbekannter Täter in den Supermarkt am Fürstenweg gestürmt. Dort habe er einen Schuss abgegeben – unbestätigten Meldungen zufolge in die Decke – und sei anschließend geflohen. Meldungen zufolge gibt es eine Verletzte. Sie soll allerdings nicht durch Schüsse verletzt worden sein. Die Polizei fahndet intensiv nach dem oder den Unbekannten.

In beiden Fällen waren die Täter mit dunklen Jacken, dunklen Sturmhauben und Sportschuhen bekleidet. (TT.com)