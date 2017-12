Innsbruck – Immer noch keine Spur gab es Dienstagfrüh von jenem Räuber, der am Montagabend vermutlich zwei Raubüberfälle in Innsbruck West verübt hatte. In der Nacht arbeitete die Spurensicherung weiter auf Hochtouren, eine Fahndung läuft. Der Täter hatte vermutlich binnen kurzer Zeit beim Einkaufszentrum West und anschließend bei einem Supermarkt am Fürstenweg bewaffnete Überfälle verübt. „Noch ist nicht gesichert, ob es sich um den selben Täter handelte, aber wir gehen schon davon aus“, so Polizeisprecher Stefan Eder.

Eine erste Alarmierung ging am Montag gegen 19.15 Uhr bei der Polizei ein, weil in einem Supermarkt im Einkaufszentrum West ein Überfall gemeldet wurde. Ein bisher unbekannter Täter bedrohte im Bereich der Kassa Personal und Kunden mit einer Faustfeuerwaffe. Wie die Polizei bestätigte, gab er auch einen Schuss aus einer Faustfeuerwaffe ab. „Es ging alles schnell, wir wussten zuerst gar nicht, was los war“, berichtete ein Augenzeuge der TT.

Kassiererin als Geisel genommen

Ersten Informationen zufolge soll der Täter eine Kassierin kurzzeitig als Geisel genommen haben, als er die Flucht ergriff. Er ließ die Frau aber bald wieder frei. Durch die Tiefgarage konnte der Täter schließlich entkommen. Er soll Geld erbeutet haben, wie viel, blieb vorerst offen. Eine Alarmfahndung wurde sofort eingeleitet. Im benachbarten Supermarkt machte sich ebenfalls kurzzeitig Panik breit. Ein Kunde beobachtete das Geschehen im Merkur und rief: „Da ist ein Überfall!“ Angestellte und Kunden warfen sich auf den Boden.

Ein Großaufgebot von Polizisten mit kugelsicheren Westen riegelte das Einkaufszentrum ab. Mitarbeiter und Kunden, teils die Einkaufswägen noch vor sich herschiebend, verließen das West und wurden vorerst auf einem gegenüberliegenden Parkplatz betreut. Im 5. Gymnasium, das sich im selben Gebäude wie der Merkur-Markt befindet, versorgte dann ein Kriseninterventionsteam des Roten Kreuzes Mitarbeiter und Kunden. Verletzte hat es im Einkaufszentrum nicht gegeben.

Zweiter Überfall am Fürstenweg

Der zweite Überfall folgte wenige Minuten später ganz in der Nähe. Das Muster war ähnlich: Ein bislang ebenfalls unbekannter Täter stürmte in einen Supermarkt am Fürstenweg, gab vermutlich ebenfalls einen Schuss ab und floh anschließend. Eine Frau wurde leicht verletzt, als der Täter sie von hinten rammte.

Laut Polizei könnte es sich bei den beiden Überfällen in der Tiroler Landeshauptstadt um ein- und denselben Täter handeln. „Der Modus Operandi ist in beiden Fällen sehr ähnlich“, sagte ein Polizeisprecher. Zudem befinden sich die Tatorte in relativer Nähe zueinander. Ob es bei dem zweiten Überfall ebenfalls zu einer Schussabgabe gekommen ist, sei noch nicht restlos geklärt.

Zeugen geschockt

„Die Zeugen sind zum Teil schwer geschockt“, erklärte der Beamte. Die Befragungen würden sich daher dementsprechend schwierig gestalten.

Die Fahndung lief in den Abendstunden noch auf Hochtouren, blieb vorerst aber ergebnislos. Die Ermittler waren zudem mit der Spurensicherung und der Auswertung der Bilder der Überwachungskamera beschäftigt.

Ein Zwischenfall am Christkindlmarkt am Marktplatz sorgte am Montag ebenfalls für Aufregung: Offenbar hantierten drei Nordafrikaner angsteinflößend mit Messern. Nähere Infos dazu gab es vorerst nicht. (schra, pn, mats, TT.com)