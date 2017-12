Innsbruck – Nach zwei Überfällen auf Innsbrucker Supermärkte unmittelbar hintereinander mit Schussabgaben am Montagabend ist der Täter weiter flüchtig. Nach bisherigem Ermittlungsstand verwendete der Unbekannte bei seinen Taten eine Schreckschusswaffe. Der Täter hatte binnen kurzer Zeit beim Einkaufszentrum West und anschließend bei einem Supermarkt am Fürstenweg bewaffnete Überfälle verübt.. Beim ersten Überfall habe er für wenige Minuten eine Geisel genommen, sagte LKA-Chef Walter Pupp. Beim ersten Überfall habe er für wenige Minuten eine Geisel genommen.

Man gehe jedenfalls davon aus, dass es sich um ein- und denselben Täter handle. Weitere Personen dürften nicht beteiligt gewesen sein. Die Ermittler hatten bereits am Montag erklärt, dass der „Modus Operandi“ in beiden Fällen sehr ähnlich sei.

Kassiererin als Geisel genommen

Der Mann habe bei beiden Überfällen in die Luft geschossen und mit der Waffe sowohl Kassenpersonal als auch Kunden bedroht, erklärte Pupp. Er habe auch beide Male Beute gemacht, aber diese dürfte eine „relativ geringe Summe“ ausgemacht haben. Derzeit sei man etwa mit der Befragung von Zeugen beschäftigt. Auch Videos würden ausgewertet, so der LKA-Chef.

Beim ersten Überfall war der Täter gegen 19.15 Uhr in den Supermarkt im Einkaufszentrum West gestürmt. Er bedrohte zunächst die Kassierin und gab dann einen Schuss ab. Anschließend machte er sich mit einem Geldbetrag in unbekannter Höhe aus dem Staub. Bei diesem Überfall habe der Gesuchte auch kurzfristig eine Kassierin als Geisel genommen und sie genötigt, mit ihm in die Tiefgarage zu gehen. Die Frau sei dann aber nach ein paar Minuten wieder freigelassen worden.

Unmittelbar danach stürmte ein bewaffneter Mann in einen Supermarkt am Fürstenweg und gab ebenfalls einen Schuss ab. Zudem wurde eine Kundin leicht verletzt, als ihr der Täter die Waffe auf den Rücken setzte. Anschließend floh der Unbekannte, eine Alarmfahndung wurde eingeleitet.

Auffällige Sportschuhe und Filztasche

Laut Zeugen soll der Täter ca. 170 bis 175 cm groß sein und - gleichlautend mit Beschreibungen durch Zeugen des ersten Überfalls - mit einer dunklen Jacke und einer dunklen Sturmhaube bekleidet gewesen sein. Außerdem trug er bei der Tatausführung auffällige Sportschuhe (siehe Foto).

Zum Abtransport der Beute verwendete er eine Filztasche. Um zweckdienliche Hinweise an das Landeskriminalamt (Tel. 059133/703333) wird ersucht.

Zeugen, die sich während den Taten in den gut besuchten Geschäften befunden hatten, waren zum Teil schwer geschockt. Laut Angaben des Roten Kreuzes wurde in den Räumlichkeiten einer Schule in den Abendstunden ein Notlager eingerichtet. Dort betreuten Spezialisten der Krisenintervention rund 35 Betroffene.

Zwischenfall am Marktplatz

Ein Zwischenfall am Christkindlmarkt am Marktplatz sorgte am Montag ebenfalls für Aufregung: Drei unbekannte Männer bedrohten einen 52-Jährigen mit einem Messer. Sie forderten ihn auf, sein Handy auszuhändigen. Der 52-Jährige warf den Männern sein Smartphone entgegen, flüchtete und verständigte die Polizei. Eine sofortige Fahndung verlief negativ – die Polizei bittet um zweckdienliche Hinweise (Stadtpolizeikommando Tel. 059133 753333).

Täterbeschreibung: Die Täter werden als Männer südländischen Typs zwischen 20 und 25 Jahren beschrieben. Einer der Täter trug eine dunkle Jacke und eine dunkle Hose, ein weiterer war mit einer roten Daunenjacke bekleidet. Der Dritte Mann hatte eine schwarze Jacke mit Pelz-Kapuze an. (TT.com)