Innsbruck – Zu einer blutigen Auseinandersetzung kam es Montagnacht gegen 23.20 Uhr in einer Wohnung in Innsbruck Pradl. Dort waren sich die Wohnungsbesitzerin, eine 61-jährige Österreicherin, und ihr Bekannter, ein 54-jähriger Bosnier, zunächst verbal in die Haare geraten.

Der Streit eskalierte und plötzlich zückte der stark betrunkene Bosnier ein Küchenmesser. Er stach auf seine Bekannte ein und traf sie im Bauch. Die 61-Jährige wiederum wehrte sich mit einer Glasflasche, die sie dem Mann über den Kopf zog.

Als die Polizei vor Ort eintraf, standen ihnen zwei stark blutende Menschen gegenüber. Die Innsbruckerin musste verletzt in die Klinik eingeliefert und notoperiert werden. Laut Polizei ist über ihren Gesundheitszustand und die Schwere der Verletzung derzeit nichts bekannt. Der Mann hatte nur eine Platzwunde erlitten, diese wurde ambulant versorgt. Dann wurde er festgenommen. Heute wird über eine mögliche Untersuchungshaft entschieden.

Die beiden sollen Berichten zufolge eine komplizierte Beziehung geführt haben. Die Frau gewährte dem Mann, der unterstandslos ist, immer wieder Unterschlupf in ihrer Wohnung. So auch an diesem Abend. (TT.com)