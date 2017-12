Von Angela Dähling

Fügen – Sich reinzuwaschen von politischen Sünden aus der Vergangenheit ist nicht immer leicht. Das hat auch die Fügener Gemeindeführung feststellen müssen. Es geht um ein 14.000 m² große­s Grundstück in Fügen-Gagerin­g, auf dem bis in die 1980er-Jahre Hausmüll deponiert wurde.

Der Besitzer, der der Gemeinde den Deponiegrund einst verpachtet hatte, suchte 2001 um Umwidmung an und erhielt sie. Ein fataler Fehler. „Die damaligen Gemeinderäte wussten offenbar nichts von der Deponie“, sagt BM Dominik Mainusch. Dass ohne nötige Grundlagenforschung umgewidmet wurde, war rechtswidrig. Das stellte der Verfassungsgerichtshof im Vorjahr in seinem Urteil fest (die TT berichtete). Da hatte der Grund längst seinen Besitzer um rund 1,2 Mio. Euro gewechselt. Und als der Käufer – ein Zillertaler Unternehmer – 2007 zu bauen anfangen wollte, kamen rund 20.000 Tonnen Müll zutage. Rund um die Sanierungskosten von angeblich 756.000 Euro entstand aufbauend auf das Verfassungsgerichtshofsurteil ein Zivilverfahren (Schadenersatz aufgrund Amtshaftung). Mehr als die Hälfte der Sanierungskosten erhielt der Käufer vom ehemaligen Besitzer zurück, rund 300.000 Euro wollte er zudem von der Gemeinde. Die hätte er laut Urteil des Erst­gerichtes auch erhalten sollen. Nach Berufung durch die Gemeinde kam das Oberlandesgericht allerdings unlängst zu der Ansicht, dass auch den Käufer eine Mitschuld trifft, denn dieser war vom Verkäufer vor dem Kauf im Jahr 2002 über die Deponie informiert worden. „Daher hält das Gericht ein Mitverschulden von einem Drittel für angemessen“, erklärt der Anwalt des Unternehmers, Joachim Stock. Zwei Drittel der Sanierungskosten, die vom Gericht noch gutachterlich festgesetzt werden müssen, müsste aber die Gemeinde demnach an den Unternehmer zahlen. Dagegen hat die Gemeinde nun eine außerordentliche Revision eingebracht.

„Die muss vom OGH erstmal zugelassen werden“, sagt Stock, der aufgrund der bisherigen Rechtssprechung gute Chancen für seinen Mandanten sieht, einen Großteil des geforderten Schadenersatzes von der Gemeinde zu erhalten.

Anders sieht das Fügens Bürgermeister Dominik Mainusch. „Der Käufer wusste von der Deponie und hat sehenden Auges das Risiko der Kontaminierung in Kauf genommen“, sagt er. „Zudem erschließen sich mir keine Schadenersatzansprüche, denn durch die Widmung entstand kein Schaden, sondern eine Wertsteigerung“, erklärt Mainusch seine Sicht. Der Unternehmer habe das Areal weit unter dem Verkehrswert gekauft.

Der Gemeinde entstünden durch die Prozessfortführung keine Aufwendungen, informiert der Ortschef. Grund sei die Deckungserklärung der Versicherung. „Es wäre fahrlässig, das Urteil nicht zu bekämpfen“, meint Mainusch.