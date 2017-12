Von Thomas Hörmann

Innsbruck – Nach den Überfällen auf zwei Innsbrucker Supermärkte am Montagabend steht jetzt fest: „Für beide Straftaten ist ein Täter verantwortlich“, sagt Walter Pupp, Leiter des Landeskriminalamtes: „Das war offenbar so geplant.“

Dass ein und derselbe Räuber den Merkur-Markt im Keller des Einkaufszentrums West und die 200 Meter entfernte Spar-Filiale am Fürstenweg überfiel, belegen nicht nur die Fotos der Überwachungskameras. „Dafür spricht auch die brutale Vorgangsweise“, so Pupp weiter: „Die Überfälle liefen keineswegs ruhig ab, der Täter war sehr aktiv.“

Wie berichtet, ist der dunkel gekleidete Mann mit einem Tuch vor dem Gesicht und einer Pistole in der Hand um 19.15 Uhr in den Kassenbereich des Merkur-Marktes eingedrungen. Der Täter schoss in die Luft und bedrohte die Kunden, die sich teilweise auf den Boden legten. Dann zwang er zwei Mitarbeiterinnen, seine mitgebrachte Filztasche mit dem Inhalt von zwei Kassen zu füllen. Auf der Flucht nötigte er eine Kassierin, ihn zu begleiten. „In der Tiefgarage ließ er die Frau dann gehen“, schildert Pupp die dramatischen Szenen. Durch die Tiefgarage dürfte der Täter das Gebäude verlassen haben. Vermutlich überquerte er die Bachlechnerstraße, lief über einen Parkplatz und gelangte so zum etwa 200 Meter entfernten Spar-Markt am Fürstenweg. Dort wiederholte der Täter seinen Auftritt, schoss in die Luft und drückte einer Kundin an der Kassa seine Faustfeuerwaffe in den Rücken. Und zwar so fest, dass „die Frau eine leichte Verletzung erlitt“, erzählt der LKA-Chef. Wieder forderte der Täter eine Mitarbeiterin auf, ihm den Inhalt von zwei Kassen auszuhändigen. Dann flüchtete er aus dem Geschäft. „Wie es dann weiterging, wissen wir nicht“, sagt Pupp, der um Zeugenhinweise ersucht. „Uns interessiert vor allem, wer den Mann zwischen den Tatorten und auf der weiteren Flucht nach dem zweiten Überfall beobachtet hat.“

Ob der Räuber einen Komplizen hatte, ist noch offen. „Wir wissen nur, dass er die Überfälle allein ausgeführt hat. Dass ihm jemand bei der Flucht half, ist nicht ausgeschlossen.“ Wie die Ermittlungen inzwischen ergaben, schoss der Räuber mit einer Schreckschusspistole. Die Beute ist gering.

Fest steht, dass die brutale Vorgangsweise für die Betroffenen ein traumatisches Erlebnis war. „Er verbreitete eine Aura der Gewalt“, beschreibt Pupp die Atmosphäre. Das Rote Kreuz hat im Gymnasium oberhalb des Einkaufszentrums ein Notlager für die geschockten Kunden und Mitarbeiter eingerichtet.

Der Täter sprach Deutsch mit Akzent und trug auffällige Sportschuhe.