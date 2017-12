Am Bezirksgericht Bleiburg in Kärnten hat am Mittwoch der Prozess wegen fahrlässiger, schwerer Körperverletzung gegen zwei Kindergärtnerinnen und einen Bademeister begonnen. Es geht um einen Badeunfall bei einem Kindergarten-Ausflug ins Freibad vom Sommer. Ein Dreijähriger war erst nach mehreren Minuten reglos im Wasser treibend entdeckt worden. Das Kind erlitt schwere Folgeschäden.

Nur der Anwalt der Kindergartenpädagogin erklärte, dass seine Mandantin Verantwortung übernehmen wolle, so das Beweisverfahren das ergebe. Die Kindergartenhelferin und der Bademeister würden sich nicht schuldig bekennen, erklärten deren Verteidiger. Ein Urteil wurde für den frühen Nachmittag erwartet. (APA)