Innsbruck – Nur ganz selten landen Fußballspieler für den Kampf ums runde Leder vor dem Kadi. Ein Vorfall in der 1. Klasse Ost vom September brachte gestern aber einen Unterländer auf die Anklagebank des Landesgerichts. Es war in der 82. Spielminute eines Duells zweier Unterländer Vereine.

Zwei Spieler wollten ein Kopfballduell gewinnen und kamen darauf mit den Füßen zum Gesicht des Gegners hart am Boden auf. Frage im Prozess: Hart oder unsportlich?

Auch wenn die Zeugenaussagen durchaus auseinandergegangen waren, kristallisierte sich für Richterin Helga Moser letztlich heraus, dass der wegen schwerer Körperverletzung Angeklagte ein brutales Nachspielfoul gesetzt hatte. So hatte die Mehrzahl der Zeugen klar wahrgenommen, dass der 24-Jährige liegend sein Bein angewinkelt hatte, um gleich darauf dem Gegner die Ferse seines Fußballschuhs ins Gesicht zu rammen.

Trainerlegende Helmut Kraft als Zeuge: „In 30 Jahren Fußball habe ich so etwas noch nie gesehen. Ich war sprachlos und es passiert selten, dass mir im Fußball noch die Spucke wegbleibt. Da war kein Zufall dabei und dann hat er sich noch nicht einmal entschuldigt!“ Der Getroffene lag nach dem Tritt blutüberströmt am Boden. Später wurde ein Nasenbeinbruch und ein Bruch des rechten Augenhöhlenbodens diagnostiziert. Richterin Moser argwöhnte, dass „Emotion so etwas niemals rechtfertigen könne“, und verhängte zu nicht rechtskräftigen neun Monaten bedingter Haft 1440 Euro Geldstrafe. Dazu wurden dem Opfer 5000 Euro Teilschmerzengeld zugesprochen. (fell)