Innsbruck – Der Besitzer eines Wohnmobils sorgte Dienstagmittag im Innsbrucker Stadtteil Wilten für Aufregung. Einmal, weil er sein Fahrzeug mit Gewalt von einer Radklammer befreite. Und dann, weil er damit einen massiven Polizei-Einsatz auslöste.

Die Vorgeschichte: „Das Wohnmobil war auf einem Behindertenparkplatz abgestellt“, schildert ein Polizeibeamter: „Der Fahrzeug-Besitzer hat zwar einen Behinderausweis, dieser war allerdings nicht sichtbar.“ Also wurde ein Abschleppdienst verständigt, um den Wagen zu entfernen. Das Vorhaben scheiterte, weil der Mann im Wohnmobil sitzen blieb. „Dann ist Abschleppen nicht erlaubt“, so der Polizist weiter. Der Ausweg aus dem Dilemma: eine Radklammer, die von der Mobilen Überwachungsgruppe (MÜG) am Vorderrad des Wohnmobils angebracht wurde. Davon ließ sich der gut ausgerüstete Lenker allerdings nicht beirren. Im Wohnmobil befanden sich ein Stromanschluss und eine Flex. Mit dem Gerät schnitt der Mann die Radklammer nach dem Abrücken der Einsatzkräfte kurzerhand vom Rad. Minuten später lagen die Bruchstücke der 460 Euro teuren Klammer auf der Fahrbahn. Zwei Zeugen alarmierten nicht nur die Polizei, sondern drehten auch ein Video, das mittlerweile im Netz die Runde macht. In dem kleinen Film ist auch zu sehen, wie wenig später vier Polizeistreifen mit acht Beamten am Tatort eintrafen. Der Lenker hatte sich inzwischen im Wohnmobil verschanzt. Die Polizisten zwängten das leicht geöffnete Seitenfenster auf und holten den mittlerweile halbnackten Mann aus dem Wohnmobil. Er wurde vorübergehend festgenommen, angezeigt und dann auf freien Fuß gesetzt. (tom)