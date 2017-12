Wegen des Verdachts der Unterstützung einer ausländischen terroristischen Vereinigung hat es am Mittwoch Polizeieinsätze in den deutschen Bundesländern Sachsen, Sachsen-Anhalt und Bayern gegeben. Ermittelt werde gegen drei Beschuldigte, sagte eine Sprecherin der Bundesanwaltschaft in Karlsruhe.

Die Männer aus Syrien und dem Irak sollen demnach zwischen August und Dezember 2013 eine Kampfeinheit in Syrien unterstützt haben, die mit Al-Nusra in Verbindung steht. Bei der Al-Nusra-Front handelt es sich um den ehemaligen Ableger der Terrororganisation Al-Kaida in Syrien, die Organisation benannte sich inzwischen in Fateh al-Sham um. (APA/AFP)