Seoul – Die Staatsanwaltschaft in Südkorea hat in einem Korruptionsprozess gegen eine langjährige Vertraute der früheren Präsidentin Park Geun Hye 25 Jahre Haft für die Angeklagte gefordert. Die Anklagevertreter warfen der 61-jährigen Choi Soon Sil vor, ihre engen Beziehungen zur damaligen Staatschefin zum eigenen Vorteil ausgenutzt und damit die Verfassungswerte untergraben zu haben, wie die nationale Nachrichtenagentur Yonhap am Donnerstag berichtete.

Choi werden unter anderem Bestechung, Machtmissbrauch und Nötigung vorgeworfen. Ein Urteil wird für Januar erwartet. Die Tochter eines früheren Sektenführers ist die Schlüsselfigur in dem Skandal, der im März zur Amtsenthebung Parks als Staatsoberhaupt geführt hatte. Die konservative Politikerin steht wegen Korruption, Nötigung, Machtmissbrauchs und anderer Vorwürfe ebenfalls vor Gericht. Sie soll Choi unter anderem die Einmischung in die Regierungsgeschäfte erlaubt haben, obwohl diese kein Amt innehatte.

Park soll Choi außerdem geholfen haben, Unternehmen einschließlich der Samsung-Gruppe Sponsorengelder für ihre Organisationen und Stiftungen abzunötigen. Park bestreitet die Vorwürfe. Beide Frauen kennen sich bereits seit etwa 40 Jahren. (dpa)