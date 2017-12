Freiburg – Im Prozess um den Tod einer Joggerin in Endingen bei Freiburg hat die Staatsanwaltschaft wegen Mordes eine lebenslange Haftstrafe und Sicherungsverwahrung gefordert. Die Verteidigung plädierte am Donnerstag auf Totschlag – allerdings ohne ein Strafmaß zu nennen. Das Motiv des Angeklagten sei unklar.

Der 40 Jahre alte Lastwagenfahrer aus Rumänien soll die Frau Anfang November vergangenen Jahres in einem Wald in den Weinbergen vergewaltigt und getötet haben. Der dreifache Vater hatte die Tat zum Prozessauftakt zugegeben.

Die Eltern der Ermordeten und der Ehemann treten im Prozess als Nebenkläger auf. Der Angeklagte sei allgemein gefährlich und gehöre für immer weggeschlossen, sagte ein Nebenkläger-Anwalt. „Ich halte ihn für ein Monster.“ Die Angehörigen des Opfers saßen mit im Gericht, teils flossen Tränen.

Dem 40-Jährigen wird auch der Mord an Lucile im Jänner 2014 in Kufstein vorgeworfen. An beiden Tatorten waren Spuren von ihm gefunden worden. Nach Angaben des Freiburger Landgerichts hat der Lastwagenfahrer gegenüber dem psychiatrischen Sachverständigen keinen Zweifel daran gelassen hatte, auch für eine Tat von Anfang 2014 verantwortlich zu sein.

Mordanklage in Tirol nach Prozessende

Nach Ende des Prozesses will die Innsbrucker Staatsanwaltschaft in Tirol Mordanklage gegen den 40-Jährigen erheben. Der Verdächtige soll dann an Österreich ausgeliefert werden.

Die Forderung einer Sicherungsverwahrung von Staatsanwaltschaft und Nebenklage im Endinger Prozess ist daher noch vorbehaltlich eines Urteils in dem Tiroler Fall. Eine Sicherungsverwahrung soll die Bevölkerung vor Tätern schützen, die ihre eigentliche Strafe für ein besonders schweres Verbrechen bereits verbüßt haben, aber weiterhin als gefährlich gelten.

Das Freiburger Landgericht will voraussichtlich am Freitag in einer Woche (22. Dezember) sein Urteil sprechen. (dpa, TT.com)