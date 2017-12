Freiburg – Im Prozess um den Sexualmord an einer 27 Jahre alten Joggerin in Endingen bei Freiburg hat die Staatsanwaltschaft eine lebenslange Haftstrafe mit anschließender Sicherungsverwahrung gefordert. Ein 40-jähriger Lastwagenfahrer aus Rumänien soll die Frau Anfang November vergangenen Jahres in einem Wald in den Weinbergen vergewaltigt und getötet haben. Der dreifache Familienvater hatte die Tat zum Prozessauftakt gestanden.

Dem Angeklagten wird auch der Mord an einer 20 Jahre alten französischen Austauschstudentin aus Lyon im Januar 2014 in Kufstein zur Last gelegt. An beiden Tatorten waren Spuren von ihm gefunden worden. Das Freiburger Landgericht will voraussichtlich am Freitag in einer Woche (22. Dezember) sein Urteil sprechen.

Mordanklage in Tirol nach Prozessende

Nach Ende des Prozesses will die Innsbrucker Staatsanwaltschaft in Tirol Mordanklage gegen den 40-Jährigen erheben. Der Verdächtige soll dann an Österreich ausgeliefert werden.

Sollte der Beschuldigte sowohl in Deutschland als auch bei einem späteren Prozess in Innsbruck verurteilt werden, gelte die Strafe in Österreich rechtlich als „Zusatzstrafe“, erklärte der Sprecher. Im Falle einer lebenslangen Freiheitsstrafe in Deutschland und einer weiteren möglichen Verurteilung in Tirol würde das Innsbrucker Gericht den Mann formell schuldig sprechen und „in Rücksicht auf das Urteil in Deutschland“ keine weitere Strafe verhängen. Wo der Tatverdächtige im Falle zweier Verurteilungen dann seine Strafe absitzen müsste, sei noch offen. Dies würden die Behörden beider Länder gemeinsam entscheiden, so die Anklagebehörde. (dpa, TT.com)