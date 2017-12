San Salvador – Ein Gericht in El Salvador hat die 30-jährige Haftstrafe für eine Frau bestätigt, die nach einer Fehlgeburt vor zehn Jahren wegen Mordes in Haft sitzt. Die Richter lehnten am Mittwoch einen Berufungsantrag von Teodora Vasquez gegen die Strafe ab.

Hintergrund des Falls sind die drakonischen Abtreibungsgesetze in dem zentralamerikanischen Land. Sie verbieten jede Abtreibung, selbst wenn die Schwangerschaft eine Gefahr für das Leben oder die Gesundheit der Mutter bedeutet oder Folge einer Vergewaltigung war.

Die heute 34-jährige Vasquez war im neunten Monat schwanger, als sie plötzlich starke Unterleibsschmerzen spürte. Vergeblich rief sie noch den Notarzt, bekam dann heftige Blutungen und verlor das Bewusstsein. Das Baby kam als Totgeburt zur Welt. Die herbeigerufene Polizei nahm die noch bewusstlose junge Frau wegen Mordverdachts fest.

Im Jänner 2008 wurde sie wegen Mordes schuldig gesprochen und zu 30 Jahren Gefängnis verurteilt. Die Staatsanwaltschaft wirft der alleinerziehenden Mutter vor, das Kind abgetrieben zu haben. Sie selbst beteuert bis heute ihre Unschuld. Das am Mittwoch ergangene Urteil des Berufungsgerichts wurde von Menschenrechtsorganisationen wie Amnesty International scharf kritisiert. (APA/AFP)