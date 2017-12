St. Johann in Tirol – Am Donnerstag gegen Mittag überfielen zwei Unbekannte ein Wettbüro in St. Johann. Gegen 13.10 Uhr traten die beiden Täter in das Lokal und zogen eine 42-jährige Angestellte zu Boden, die Frau wurde dadurch unbestimmten Grades verletzt. Die Täter erbeuteten einen Geldbetrag in niedriger vierstelliger Höhe. (TT.com)