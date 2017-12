Melbourne – Nach einer Amokfahrt durch eine Fußgängerzone in Melbourne mit sechs Toten hat der mutmaßliche Täter auf nicht schuldig plädiert. Der 27-Jährige Australier machte am Freitag vor Gericht ansonsten nur wenige Angaben zu seiner Person. Ihm wird vorgeworfen, im Jänner mit einem gestohlenen Auto absichtlich in eine Fußgängerzone der Millionen-Metropole gerast zu sein. Dabei starben sechs Menschen.

Mehr als 35 wurden verletzt. Unter den Todesopfern sind auch ein drei Monate altes Baby und ein zehnjähriges Mädchen.

Der mutmaßliche Täter war selbst nicht im Gerichtssaal, sondern wurde aus dem Gefängnis über Video befragt. Der Mann konnte damals erst durch einen Schuss in den Arm gestoppt werden. Über das Motiv wird noch gerätselt, einen terroristischen Hintergrund schließen die australischen Behörden jedoch aus. Nach Medienberichten war der 27-Jährige zuvor schon wegen Gewalttaten polizeibekannt. Das Verfahren wird am Montag fortgesetzt. (APA/dpa)