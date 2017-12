Imst – Mit Schreien vertrieb am Freitagnachmittag ein Kunde einen Dieb aus einem Geschäft in der Imster Industriezone. Der Täter hatte in einem unbemerkten Augenblick die Kassenschublade aufgehebelt. Dann nahm er Geldscheine heraus. Der Zeuge bemerkte den Vorfall und schrie laut Polizei den Unbekannten an. Dieser ließ das Geld fallen und ergriff die Flucht.

Laut Beschreibung ist der Mann etwa 20 bis 30 Jahre alt und von südländischem Aussehen. Er trug zur Tatzeit eine dunkle Winterjacke, eine dunkle Hose und eine schwarze Zipfelmützel. Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Imst unter Tel. 059133/7100 entgegen. (TT.com)