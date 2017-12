Brixlegg – Gegen 18.45 Uhr überquerte am Freitag eine 56-Jährige auf einem Schutzweg die Tiroler Straße (B171) in Brixlegg. Ein Auto – gelenkt von einem 58-Jährigen – streift die Fußgängerin. Sie stürzte auf die Fahrbahn und blieb verletzt liegen. Die Österreicherin wurde von der Rettung in die Innsbrucker Klinik eingeliefert. (TT.com)