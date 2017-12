Goch – Eine 26-jährige Mutter ist in Goch am Niederrhein vor den Augen ihrer fünfjährigen Tochter von einer Gruppe von Männern umzingelt und begrapscht worden. Wie die Polizei mitteilte, war die Frau am Donnerstagabend nach einem Einkauf mit ihrem Kind auf dem Weg zu ihrem Wagen, als auf dem schlecht beleuchteten Parkplatz plötzlich mehrere Männer auf sie zukamen. Die Mutter habe ihr Kind noch schnell ins Auto geschickt. Doch bevor auch sie einsteigen konnte, hätten die Männer die Frau umkreist, festgehalten und am Oberkörper begrapscht, teilte die Polizei mit. Der Frau sei es jedoch gelungen, sich loszureißen, ins Auto zu steigen und wegzufahren. Die Männer waren nach Aussagen der Frau zwischen 20 und 30 Jahre alt und sprachen vermutlich polnisch oder russisch. (dpa)