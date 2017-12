Innsbruck – Bislang Unbekannte brachen in Innsbruck in der Zeit von Freitagvormittag bis Sonntagnachmittag in einen Kleintransporter ein. Das Firmenauto war in der Kranebitter Allee auf der Nebenfahrbahn abgestellt. Die Täter schlugen laut Polizei die linke hintere Seitenscheibe des Fahrzeuges ein und stahlen daraus eine Schlagbohrmaschine und einen Elektroschrauber. Die genaue Schadenshöhe beläuft sich im niederen vierstelligen Eurobetrag.

In Rum wurde in derselben Zeit in ein am Privatparkplatz (Steinbockallee) abgestelltes Firmenfahrzeug eingebrochen. Dabei wurden laut Polizei drei Werkzeugkoffer samt Inhalt gestohlen.