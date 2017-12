Innsbruck – Ein 27-jähriger Südtiroler ist in der Nacht auf Sonntag bei einer Messerattacke in Innsbruck schwer verletzt worden. Wie das LKA am Montag berichtete, soll der Angreifer seinem Opfer mehrere Messerstiche im Brustbereich zugefügt haben. Bei der sofort eingeleiteten Fahndung wurde ein 29-jähriger Staatenloser als mutmaßlicher Täter festgenommen.

Er wurde in die Innsbrucker Justizanstalt eingeliefert. Der 27-Jährige wurde nach der Erstversorgung in die Innsbrucker Klinik gebracht, wo er stationär aufgenommen wurde. Zu der Auseinandersetzung war es gegen 6.00 Uhr in der Ing.-Etzel-Straße in Innsbruck gekommen. Die Ermittlungen waren im Gange. (APA)