Montreal – Der kanadische Pharma-Milliardär Barry Sherman und seine Ehefrau sind durch Strangulation ums Leben gekommen. Das teilte die Polizei von Toronto am Sonntagabend (Ortszeit) nach einer Obduktion der Leichname mit. Zu den „verdächtigen Todesfällen“ ermittle die Mordkommission der Polizei.

Der 75-jährige Sherman, Gründer des Pharmariesen Apotex, und seine fünf Jahre jüngere Frau Honey waren am Freitag in ihrer Villa in einem Nobelviertel von Toronto tot aufgefunden worden. Medien berichteten unter Berufung auf einen Polizeivertreter, die beiden Leichname hätten an einem Geländer am Schwimmbecken der Villa gehangen.

Demnach vermuten die Ermittler, dass Sherman seine Frau tötete, ihre Leiche aufhing und sich dann selbst das Leben nahm. Die Familie hat diese Version entschieden zurückgewiesen.

Sherman hatte das für Generika bekannte Unternehmen Apotex 1974 gegründet. Dem Magazin „Forbes“ zufolge war er mit einem Vermögen von umgerechnet rund drei Milliarden Euro der zwölftreichste Mann Kanadas. (APA/AFP)